Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı ününü dünyaya duyurmaya devam ediyor. Malezyalı turizmciler Seyir Tepesi’ni ziyaret ettiler. Turizmciler hayran kaldıkları Seyir Tepesi’ni tur desitasyonuna alırken bu yaz en az 20 bin Malezyalıyı buraya getirmeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezilerinden olan Pamukkale her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sağlık konusunda da yerli ve yabancı turisti çeken Pamukkale’nin yeni çekim noktası Seyir Tepesi oldu. Pamukkale Belediyesi yapılan ve kente farklı bir bakış açısı getiren Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı yabancı turistlerin de uğrak noktası olacak.

Denizli’nin önemli seyahat acentelerinden birisinin sahibi olan Muhammet Kaplan, dünyanın birçok farklı ülkesinde katılmış olduğu uluslararası turizm fuar tanıtımlarında Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nı tur destinasyonlarına eklenmesini sağladı. Bu çerçevede Malezyalı tur operatörleri Seyir Tepesi’ne geldi.

405 bin metrekarelik alanda her yaş grubundan insanın farklı zaman geçirmesini sağlayacak bölümleri olan Seyir Tepesi’ni gezen Malezyalı turizmciler, buraya hayran kaldılar. Kentin muhteşem manzarasını görme imkânı bulan turizmciler, Malezya’dan Denizli’ye turist getirme konusunda çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler. Bu çerçevede Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nın bu yaz aylarında en az 20 bin Malezyalı turisti ağırlaması bekleniyor.