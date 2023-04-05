Malezya’dan gelen bir grup turist kafilesi Giresun’un Çanakçı ilçesinin Kuşköy köyünde Kuş dili olarak ifade edilen Islık diline hayran kaldı.

Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl festivali düzenlenen Kuş dili, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yöre halkın tarafından yaklaşık 500 yıldır kullanılan ve ’UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınan Kuş dilini merak edenlerin zaman zaman uğradıkları turizm rotalarından birisi haline geldi. Köye gelen turistleri ise köylüler, Kuş dili ile karşılıyor.

Malezya’dan gelen turist kafilesini köylülerin vadiler arası Kuş dili ile haberleşmesine hayran kalırken, bir süre köyde dolaşan ve Kuş dili ile haberleşen köylüleri dinleyen turist kafilesi çektikleri görüntü ve fotoğrafların ardından köyden ayrıldı.

Köyün Kuş dili sayesinde yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yaptığını ifade eden Islık Dili Kültür ve Turizm derneği başkanı Şeref Başkan, “UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne giren kuş dilini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için her sene etkinlikler düzenliyoruz. Bunun yanında köyümüze gelen yerli ve yabancı turistlere Giresun’umuzu ve kuş dilini tanıtmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile köyümüze gelen Malezyalı turistlere hem köyümüzü gezdirdik hem de kuş dili gösterimi yaptık. Malezyalılar kuş diline gösterimimize oldukça hayran kaldılar” dedi.