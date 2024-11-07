Malezya Penang Eyaleti Başbakanı Chow Kon Yeow Fatih Kütüphanelerini ziyaret etti.

Malezya Penang Eyaleti Başbakanı Chow Kon Yeow ve beraberindeki heyet Fatih Kütüphanelerini ziyaret etti. Kütüphaneleri ve sergiyi gezen Yeow öğrencilerle de sohbet ederek, kütüphaneleri oldukça beğendiklerini belirtti ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ı tebrik etti. Heyeti karşılayan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Nusret Çolpan Sanat Galeri’sinde yer alan “Dört Element Bir Gönül; Yolculuk” sergisini gezdirdi. Turan, “Penang Eyaleti Başbakanı Sn. Yeow ve beraberindeki heyetimizi misafir ettik. Başta bir marka haline gelen Fatih Kütüphaneleri olmak üzere kültürel miras alanındaki çalışmalarımızı paylaştık. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.