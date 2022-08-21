Malezya Selangor Eyaleti Başbakanı Amirudin Sahari, Türk şirketi APA Bilişimi ziyaret ederek yerli uçuş simülatörü hakkında bilgi aldı.

Malezya Selangor Eyaleti Başbakanı Amirudin Sahari, Türk şirketi APA Bilişimi ziyaret ederek yerli uçuş simülatörü hakkında bilgi aldı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah’ın Türkiye ziyaretine eşlik eden Malezya Selangor Eyaleti Başbakanı Sahari, Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Ülkenin 6 milyon nüfusa sahip en büyük eyaletinin Başbakanı Sahari, Selangor’da modern uçuş simülatörü eğitim merkezinin kurulması ve işletilmesine yönelik iş birliği anlaşması kapsamında Türk şirketi APA Bilişim’e ziyarette bulundu. Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Sahari’ye, APA mühendisleri, yerli üretim insansız hava aracı başta olmak üzere milli kaynaklarla ürettikleri savunma sanayisi ürünleri hakkında da bilgi verdi.

“Birlikte atacağımız büyük adımlar var”

Ziyaretten memnun olduğunu dile getiren Sahari, “Ziyaretimin nedeni akıllı teknolojiye yatırım, ileriye dönük birliktelik için gerekli yatırımları yapmak. Türk şirketi APA Bilişim ile atacağımız büyük adımlar olacağını düşünüyorum. Bu konuda da başarılı olacağımızı hissediyorum” dedi.

Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki tecrübesini Malezya’ya taşımayı istediklerini dile getiren Sahari, Türk girişimcilerle başarıya ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

APA Bilişim’den Malezya’ya teknoloji transferi

APA Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Adanur ise Malezya ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek “Birlikteliğimizi teknoloji ile daha ileri seviyeye götürmeyi planlıyoruz” dedi.

Malezya’ya teknoloji transfer edeceklerini ifade eden Adanur, “Malezya’ya ilk aşamada simülatör eğitim merkezi kuracağız. Selangor Eyaleti Başbakanı Sayın Sahari’yi ofisimizde ağırladığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

Adanur, APA Bilişim olarak Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığının temin edilmesini hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlamanın heyecanı içinde olduklarını belirtti. Adanur ve Sahari, ziyaretin ardından beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Adanur, Sahari’ye üzerinde Enfal Suresi 17. Ayet’in yazılı olduğu ok hediye etti.

Yerli ve milli uçuş simülatörü

APA Bilişim ile HM Aerospace arasında Kasım 2021’de sivil havacılık alanında iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerin havayolları için Selangor eyaletinde modern uçuş simülatörü eğitim merkezinin kurulması ve işletilmesini içeren iş birliğini kapsıyor. APA Bilişim tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen simülatör, başlangıç seviyesinden ileri seviye uçuş eğitimine kadar tüm eğitim gereksinimlerini içeriyor. Gerçek bir uçak kokpitiyle aynı donanım ve tasarıma sahip simülatör, pilot adayı öğrencilere her türlü hava koşullarında ve acil durumlarda emniyetli uçabilme imkanı sunuyor. Simülatörle, pilot adayları, emniyetli bir uçuş için gerekli bilgileri eksiksiz öğrenebiliyor.