Türkiye’nin en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden biri olan Adana’ya yabancı heyetlerin ilgisi de günden güne artıyor. Geçtiğimiz günlerde narenciye üretim alanları ile işletmeleri ziyaret eden Rusya heyetinin ardından, Malezya heyeti de Adana’ya gelerek narenciye üretim alanları ile işleme tesislerinde inceleme yaptı.

Türkiye’nin en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden biri olan Adana’ya yabancı heyetlerin ilgisi de günden güne artıyor. Geçtiğimiz günlerde narenciye üretim alanları ile işletmeleri ziyaret eden Rusya heyetinin ardından, Malezya heyeti de Adana’ya gelerek narenciye üretim alanları ile işleme tesislerinde inceleme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Daire Başkanlığı’nın öncülük ettiği Malezya Bitki Sağlığı Kontrolü ve Uluslararası İşbirliği Departmanı heyeti, ilk olarak Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin’i ziyaret etti. İl Müdürü Tekin, heyete Adana’nın tarımsal potansiyeli ve ürün deseni hakkında bilgi vererek, Malezya’ya tarım ürünleri ihracatı için işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Tekin, "Birçok tarımsal ürün üretiminde Adana, Türkiye sıralamasında ya birinci ya da ilk 3 içinde yer alıyor. Malezya’ya ihracatı yapılabilecek narenciye başta olmak üzere birçok meyve ve sebze ile tahıl gurubundan ürettiğimiz ürünlerimiz var. Bizler her konuda işbirliğine hazırız" dedi.

Malezya heyeti daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Adana İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nü, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde bulunan Özler ve Nar-Ka Tarım firmalarına ait narenciye üretim bahçeleri ile narenciye işleme ve paketleme tesislerini gezerek paketleme, üretim, hastalık ve zararlı mücadelesi konularında yetkililerden bilgi aldı.

Adana’ya geçtiğimiz günlerde gelen ve Türkiye’nin narenciye ihracatında önemli bir yere sahip olan Rusya Heyeti de narenciye üretim alanlarının yanı sıra paketleme ve işleme tesislerinde inceleme yapmıştı.