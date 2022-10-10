-Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yaakob, parlamentoyu feshederek, Kasım ayında yapılması beklenen genel seçimlerin önünü açacağını duyurdu.

-Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yaakob, parlamentoyu feshederek, Kasım ayında yapılması beklenen genel seçimlerin önünü açacağını duyurdu.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yaakob, parlamentoyu feshederek, Kasım ayı başlarında yapılması beklenen genel seçimlerin önünü açacağını duyurdu. İsmail, televizyonda yayınlanan bir konuşmada, seçim tarihinin seçim komisyonu tarafından açıklanacağını söyledi. Seçim Komisyonunun, Parlamentonun feshedilmesinden itibaren 60 gün içinde yapılması gereken oylamanın tarihini duyurmak üzere bir hafta içinde toplanması bekleniyor.

Seçimler, İsmail’in Birleşik Malay Ulusal Örgütü’nün (UMNO) erken seçim çağrıları üzerine parlamentonun görev süresinin dolmasına dokuz ay kala yapılacak.