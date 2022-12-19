Malezya’nın yeni Başbakanı Enver İbrahim, mecliste yapılan oylamada milletvekillerinin 3’te 2’sinin desteği ile güvenoyu aldı.

Malezya’nın yeni Başbakanı Enver İbrahim, mecliste yapılan oylamada milletvekillerinin 3’te 2’sinin desteği ile güvenoyu aldı.

Malezya’da 19 Kasım’da düzenlenen 15. genel seçimin ardından Kral Sultan Abdullah Şah tarafından hükümeti kurma görevi verilen ve yemin ederek göreve başlayan Enver İbrahim, mecliste yapılan oylamada güvenoyu aldı. Mecliste sesli olarak yapılan oylamada Başbakan İbrahim, 222 milletvekilinden en az 148’inin desteğini aldı. İbrahim’in en az 112 milletvekilinin desteğine ihtiyacı vardı.

Dijital İletişim Bakanı Fahmi Fadzil yaptığı açıklamada, Başbakan İbrahim’i milletvekillerinin 3’te 2’sinin desteklediğinin açık olduğunu belirtti.

İbrahim’in lideri olduğu Umut İttifakı (PH) genel seçimlerde 82 sandalye kazanmıştı. Malezya’da 2015’den 2018’e kadar hapis yatan 75 yaşındaki İbrahim, 1990’dan bu yana devam eden siyasi mücadelesini yıllar sonra kazanmış oldu.

Siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Malezya’da son 4 yılda 3 başbakan göreve geldi.