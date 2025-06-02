2025 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Malazgirt ASO Öğretmenevi Yurdu’nun konferans salonunda gerçekleştirilen programda, öğrencilerin başarı durumu, devamsızlık oranları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç başkanlığında yapılan toplantıda öğrencilerin eğitim durumu ve devamsızlık durumları ele alındı. Burada konuşan Enver Kıvanç, "Göreve başladığımda Muş’un eğitim ortamlarının fiziki olarak çok geride olduğunu gördüm. 25-30 projenin inşaatı tamamlandı, kalan 15 projenin de yüzde 85’i bitmiş durumda. Bu yatırımların sadece eğitim alanında yapılmış olması bile Muş için tarihi bir gelişmedir" dedi.

Muş’taki eğitim yatırımları sayesinde artık ikili eğitim yapan okul sayısının azaldığını ifade eden Kıvanç, "Valimizin talimatlarıyla kaymakamlarımız ve okul yöneticilerimizle birlikte her ilçede devamsızlık sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Bu yıl öğrencilerimizin okula düzenli devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tok, şube müdürleri, okul müdürleri ve müdür yetkili öğretmenler katıldı.