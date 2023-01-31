İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda istihdam edilecek adaylar için Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Programda yer almak için başvuru yapan kişiler arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 40 kişi belirlendi.

Muş’un Malazgirt ilçesinde toplum yararına program bünyesinde istihdam edilecek 40 kişi kura ile belirlendi.

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