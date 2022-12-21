MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan üye seçimi, divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Yakup Bozkurt’un gündem ile ilgili bilgileri vermesinin ardından yapılan seçimlerde köy muhtar delegesi Kılıççı Köyü Muhtarı Metin Kılıç, mahalle muhtarları delegesi Alişen Mahallesi Muhtarı Veysel Yılmaz olurken, dernek başkanları delege seçimlerinde ise Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman oldu.

Delege olarak seçilen üyeler kendilerine oy veren tüm muhtara ve dernek başkanlarına teşekkür ederek, "Bizleri mütevelli heyetine seçen tüm muhtarlara ve dernek başkanlarına teşekkür ediyoruz. Delege olarak ilçe ve köylerimizdeki tüm vatandaşlarımıza devletimizin imkanları doğrultusunda her yıl olduğu gibi bu yıl da yardımcı olmaya devam edeceğiz" dediler.