MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik skolyoz taraması yapıldı.

Malazgirt Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrencilere skolyoz hastalığı hakkında bilgiler aktarıldı. Etkinlikte konuşan İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorlarından Selma Demir, skolyoz taramalarının öğrencilerin erken teşhis edilmesine katkı sunduğunu belirterek, "Öğrencilere hem farkındalık kazandırmak hem de bilinçlendirmek amacıyla eğitimler düzenliyoruz. Skolyoz taraması öncesinde öğrencilerimize skolyozun ne olduğu ve nasıl fark edileceği konusunda seminer veriyoruz. Amacımız, öğrencileri hem bilgilendirip farkındalık kazandırmak hem de şüpheli vakaları hastanelerimize yönlendirmek. Bunun yanı sıra liselerde skolyoz taramalarımız devam ederken, ortaokul düzeyinde daha çok beslenme ve dijital telefon bağımlılığı konularında eğitimler vermekteyiz" dedi.