Türkiye’nin aşılama oranı en düşük bölgeleri arasında olan Muş’un Malazgirt ilçesinde sağlık ekipleri, kahvehaneleri gezerek korona virüs aşısı yapıyor.

Türkiye’nin aşılama oranı en düşük bölgeleri arasında olan Muş’un Malazgirt ilçesinde sağlık ekipleri, kahvehaneleri gezerek korona virüs aşısı yapıyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki kahvehanenin bir bölümünü aşı standına çeviren görevliler, kayıt yaptıranları aşıladı. Türkiye’de aşılama oranı en düşük iller arasında yer alan Muş’ta, sağlık ekipleri aşılama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Sağlık Merkezinde görev yapan sağlık çalışanları, aşılanan kişi sayısının artırılması için yoğun çaba gösteriyor.

Özellikle aşı hizmetini halkın ayağına kadar götüren sağlıkçılar, aşı konusunda tereddüt yaşayanları bilgilendirerek ikna ediyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda aşı olmaya gelen vatandaşlardan Mahmut Tren, “Ben aşı olmayı bütün dünyaki insanlara tavsiye ediyorum. Ben tüm dünyadaki insanların aşı olmasını tavsiye ediyorum. Aşı olalım sağlıklı kalalım. Çünkü aşının bir sürü faydaları var. Aşı olunmadan sağlıklı olunmuyor. Bu virüsle bütün dünya ülkeleri mücadele ediyor. Fakat bu virüsü yenemiyor. Yenmemiz için de mutlaka aşı olmalıyız. Aşıya evet diyoruz” dedi.

Kahvehane ve evleri dolaşan sağlık ekiplerinin aşı hizmetini ayaklarına getirdiklerini kaydeden vatandaşlar, “Bu salgının bitmesi için sağlık ekipleri gereken her şeyi yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.