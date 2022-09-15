Muş’un Malazgirt ilçesinde pancar alım kampanyası törenle başladı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde pancar alım kampanyası törenle başladı.

Açıklamalarda bulunan Ağrı Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Bayram, ilçenin şeker pancarı üretiminde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Ağrı Şeker Fabrikasının Türk Şeker bünyesinde kurulan, 1984’ten beri faaliyetlerini sürdüren ve sermeyesi kamuya ait bir kurum olduğunu belirten Bayram, "Fabrikamız 2022 yılında 4 ziraat bölge şefliği ile 71 köyde ve bin 534 çiftçiyle sözleşme imzalayarak 23 bin 200 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirmiştir. İlçede 12 köyde 582 çiftçi ile 70 bin dekar alandan 124 bin ton pancar temin edildi” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da, pancar üretiminin ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirterek, "İnşallah kazasız belasız, verimli bir yıl olur. Ben özelikle reflektör konusunda hepinize mesaj gönderdim. Yaklaşık 10 bin çiftçimize mesaj gönderdik. Traktör römorklarının arkasına takacağınız bir reflektör, kaç tane muhtemel kazayı önleyecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, pancar toplama alanına şeker pancarını getiren ilk 3 çiftçiye hediye verildi. Okunan duadan sonra pancar alımına başlandı.