Muş’un Malazgirt ilçesinde yeni eğitim öğretim yılında ilçe genelindeki liselerde 11. ve 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz bursluluk sınavı düzendi.

Muş’un Malazgirt ilçesinde yeni eğitim öğretim yılında ilçe genelindeki liselerde 11. ve 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz bursluluk sınavı düzendi.

Malazgirt ilçesinde faaliyet gösteren Fakültem Eğitim Kurumu, yeni eğitim öğretim yılında ilçe genelindeki liselerde 11. ve 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz bursluluk sınavı düzendi. Eğitim kurumu müdürü Ercan Öztürk, ilçede eğitim gören lise öğrencilerin pandemi sonrasında zorlu ve oldukça stresli bir süreç yaşadığını söyledi. Pandemi sonrası okullara adapte olmaya çalışan lise öğrencilerimize destek vermek amacıyla 11. ve 12. sınıf lise öğrencileri için yaklaşık bin 143 adet ücretsiz bursluluk sınavı kitapçığı dağıtarak deneme sınavı düzenlendiklerini ifade eden Ercan Öztürk, "Maksadımız pandemi sonrası yüz yüze eğitim öğretime başlayan öğrencilerimizin adapte süreçlerine yardımcı olmak. Bu yüzden bizde liselerimizde tanışma bursluluk sınavı düzenledik. Çok şükür yeni normalleşme süreci ile okullarımız açıldı. Bizde yıllardır demene sınavı aldığımız firmanın kurumsal ürünlerini satın alarak bursluluk sınavı yapmak istedik. Bu sayede 2 yıl boyunca eğitim öğretimden uzak kalan öğrencilerimizin gelişim seviyesini tespit etmek. Dememen sınavına giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Deneme sınavına giren öğrenciler ise, “Böyle dönemlerde ve zor şartlarda denemelerin olması bizim için iyi oldu. Bizler bu bursluluk sınavı sayesinde hem notlarımızı öğreniyoruz hem de ortalamamız nedir ona bakıyoruz. Bizlere bu imkânı sağladığı için kurumun yetkililerine çok teşekkür ediyoruz” dediler.