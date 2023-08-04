MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde kanser tarama faaliyetlerinin ulaşılabilirliğinin arttırılması, vakaların zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen ’’Mobil Kanser Tarama Aracı’’ hizmet vermeye başladı.

Malazgirt Devlet Hastanesi acil girişi önünde hizmet vermeye başlayan araç, ilçede yaşayan 30 ile 69 yaş aralığındaki kadınlara hizmet verecek. Mobil kanser tarama aracını ziyaret eden Malazgirt Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Haydaroğulları; Muş Valiliği, Malazgirt Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Merkezi koordinesinde hastanenin bahçesince kurulan mobil kanser tarama aracının hizmet vermeye başladığını söyledi.

Hastane Başhekimi Uzman Doktor Esma Söylemez ise mobil kanser tarama aracının hastane bahçede hafta içi her gün sabah saat 09.00’dan akşam saat 16.00’ya kadar hizmet vereceğini belirtti.

Malazgirt İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapmakta olan Aile Hekimi Uzmanı Doktor Ayşe Güniz Çetin, her 8 erkekten 1’i ve her 11 kadından 1’inin kanser hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdiğini, kanserin dünya çapındaki başlıca ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade etti. Kanserle mücadelede en önemli basamaklardan biriminin erken tanı olduğunu vurgulayan Çetin, “Türkiye’de 2007’de kurulmaya başlayan Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri (KETEM) sayesinde düzenli olarak kanser taramaları yapılıyor. Malazgirt Devlet Hastanesi bahçesinde yaklaşık 10 gündür mobil kanser tarama aracımızda ve hastane içerisindeki poliklinikte kanser tarama hizmeti verilmektedir” dedi.