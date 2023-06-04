Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınavın birinci oturumu Muş’un Malazgirt ilçesinde de yapıldı.
Muş’un Malazgirt ilçesinde öğrenciler, erken saatlerde aileleriyle sınav merkezlerine geldi. Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokuluna gelen öğrenciler sınav salonuna alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, ilçe genelinde 27 okulda 980 öğrenicinin sınava gireceği belirtildi.
Aileler, okulların önünde öğrencilerinin sınavdan çıkmasını bekledi.