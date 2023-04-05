MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’ sona erdi.

Şehit Yusuf Ulaş İmam Hatip Lisesi spor salonunda düzenlenen turnuvasının son maçı, Milli Eğitim Karması ile Atatürk İlköğretim Okulu takımları arasında oynandı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey, kurumlar arası sosyal ilişkileri güçlendirmek ve spor bilincini artırmak amacıyla turnuvayı organize ettiklerini söyledi. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyen Özbey, “Turnuvada Milli Eğitim Karması şampiyon, Atatürk İlköğretim Okulu ikinci ve Acil Servis Takımı ise üçüncü oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Çok çekişmeli maçlar sonunda turnuvamız sona erdi. Turnuvada verilecek ödüller depremzedelere bağış olarak ilgili hesap numaralarına yatırılacak. Turnuvaya katılım sağlayan takımlarımızın katılım payları da depremzedelere aktarıldı" dedi.

Turnuvayı Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey, ilçede görev yapan kamu personelleri ve çok sayıda vatandaş izledi.