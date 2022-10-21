Muş’un Malazgirt ilçesinde yapımı tamamlanan Elif Yatılı Kız Kur’an Kursu binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde yapımı tamamlanan Elif Yatılı Kız Kur’an Kursu binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Malazgirt ilçesinin köklü ailelerinden Güven ailesinin büyükleri tarafından 2014 yılında Selçuklu Mahallesi’nde inşaatına başlanılan 25 yatılı öğrenci kapasiteli kız Kur’an kursu tamamlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının adından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Muş İl Müftüsü Halil İbrahim Demir birer konuşma yaparak, Kur’an kursunun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Göksü Bayram ise Malazgirt halkının birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek, kursun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülacar, Malazgirt Kaymakamı Göksü Bayram, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Muş İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil incebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk’ün katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.