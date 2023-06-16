Muş’un Malazgirt ilçesinde 13 bin 100 öğrenci karne alma sevinci yaşadı.

Mengüçgazi Mahallesi’nde bulunan Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğrencilere tatili süresince bolca dinlenmeleri, bol bol kitap okumaları önerisinde bulundu. Müdür Kaya, “Bugün itibari ile eğitim öğretim kurumlarımızda okuyan 13 bin 150 öğrenci karnelerini aldı. Atatürk İlkokulunda eğitim gören kıymetli yavrularımızı gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Bugün karne alarak yılsonu tatiline giren tüm öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Karne töreni, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya’nın öğrenciler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.