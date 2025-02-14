Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezi beyaza bürünürken, olumsuz hava şartları nedeniyle Muş Valiliğince okullar tatil edildi. Kar yağışının ardından Malazgirt İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürerken, ekipler özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun mesai harcıyor.

Karayolları 116. Bölge Şefliği ekipleri de, dün gece saatlerinden itibaren ana arterlerde yol açma çalışmaları yaptı. Sabahın erken saatlerine kadar devam eden çalışmalar sayesinde ulaşımda büyük bir aksama yaşanmadı.