Muş’un Malazgirt ilçesinde "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Dayanışma Günü" dolayısıyla panel düzenlendi.

Muş’un Malazgirt ilçesinde "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Dayanışma Günü" dolayısıyla panel düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda köy ve mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen panel, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin slayt gösterilerinin izletilmesiyle başlandı. Panelde konuşan Malazgirt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Sosyolog Leyla Bozkurt Balcı, şiddete maruz kalan kadınların yüzde 85’inin evli olduğunu belirtti. Kaliteli yaşam isteyenlerin önce kadınlara zarar vermekten vazgeçmesi gerektiğini belirten Balcı, "Hala maalesef 15-16 yaşındaki genç kızlarımızı evlendirmeye çalıştırıyorlar. Siz değerli muhtarlarımızdan tek ricamız, bu tür konulara hassas olmanız. Köylerinizde böyle bir durumda hemen kolluk kuvvetleriyle irtibata geçin" dedi.

Malazgirt Jandarma Komutanlığı personeli tarafından KADES uygulamasının tanıtılmasının ardından panel sona erdi.