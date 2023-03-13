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Programa Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkan Vekili Hüsamettin Çakan, Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlçede 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

KYK Malazgirt Kız Öğrenci Yurdunun konferans salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Malazgirt Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların ardından şiirler okudu, tiyatro gösterisi yapıldı.

Yüreği yanık anneler ‘Kadınlar Günü’nde de eylemlerine devam etti

Yüreği yanık anneler ‘Kadınlar Günü’nde de eylemlerine devam etti

Muş’un Malazgirt ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

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