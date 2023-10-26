MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı, Malazgirt Kültür Müdürlüğü ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf ve resim sergisi düzenlendi.

Fotoğraf ve resim sergisinin açılışına Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Kaymakam Göksu Bayram, “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları çerçevesince ilçemizdeki okullarda ve kurumlarda birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Bu etkinliklerden bir tanesi de bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Fotoğraf ve Resim Sergisi’dir. Bu serginin oluşmasında emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi.