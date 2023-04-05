Muş’un Malazgirt ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla fidanlar da satışa çıkarıldı.

Amasya’da getirdiği meyve fidanlarını Malazgirt’te satışa sunan Osman Dinç isimli satıcı, vatandaşların en çok elma ve kayısı fidanına ilgi gösterdiğini söyledi. Dinç, "Nalbur dükkânımın yanında yıllardan beri meyve fidanı satıyoruz. İlçeye her yıl binlerce adet çeşitli fidan getiriyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte bizde bu yıl fidan satışlarımıza başladık. Elma, kayısı, ceviz, şeftali, incir, karadut, kiraz ve armut gibi birçok meyve fidanlarım var. Meyve fidanlarını 50 ila 30 TL arasında değişen fiyatlardan satıyorum. Önümüzdeki günlerde satışların daha da artacağını umut ediyoruz. Bunlar içerisinden en çok elma ve kayısı fidanına vatandaşlar rağbet gösteriyor. Ayrıca fidan satın alanlar mutlaka sertifikalı olup olmadığına, hastalıklı olup olmadığına ve köklerine mutlaka bakarak satın alsınlar. Benim getirdiğim tüm meyve fidanları aşılıdır" dedi.