MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla sağlıklı yaşam bilincini artırmak için yürüyüş yapıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3-4 Ekim tarihlerinde kutlanan Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş etkinliği düzenlendi. “Her Gün 10 Bin Adım” temasıyla Sağlık Bakanlığının desteklediği bir organizasyon olarak Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkında start alan yürüyüşe Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve eşi Nebahat Er Bayram da katıldı.

Yürüyüş sonunda açıklamalarda bulunan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ekin Topuz, “Bugün 4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü. Tüm dünyada aslında ekim ayında kutlanan bir etkinlik. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığımız tarafından 3-4 Ekim’de kutlanıyor. Biz de bugün Malazgirt Milli Park’ta, bu güzel havada bu etkinliği düzenlemek istedik. Etkinliğimize Malazgirt halkından, kamu kurumlarımızdan, özellikle öğrencilerimizden çok sayıda katılım oldu. O yüzden sevinçliyiz. Çünkü bu etkinliklerin sağlığımız için, sağlıklı beslenme ile beraber düzenli sporun en önemli ikinci faktör olduğuna inanıyoruz. Bütün çalışmalar da bunu gösteriyor. Bu sebepten Kaymakamımız Göksü Bayram ve diğer kurum amirleri ve kamu çalışanlarımızın katılımıyla, hem Malazgirt’te hem de tüm ülkemize örnek olacak şekilde bir etkinlik hazırlamak istedik” dedi.