Muş’un Malazgirt ilçesinde doğalgaz alt yapı çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Malazgirt ilçesinin en işlek caddelerinden olan Yılankıran Caddesinde devam eden kazı çalışmalarını inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, hizmetin ilçe halkına hayırlı olması dileğinde bulundu. Yılankıran Caddesinde yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Altın, yüklenici firma yetkililerine kolaylıklar dileyip çalışmaların biran önce bitmesi temennisinde bulundu. İlçede doğalgazın bir hayal olduğunun altını çizen Başkan Altın, “Çok şükür biz bu hayali gerçekleştirdik. Yüklenici firmamız, inşallah ekim ayı içinde ilk etap çalışmalarını bitirip ilçeye gaz verecekler. Doğalgaz ilk yakma çalışmasını ise 26 Ağustos’ta yapmayı hedefliyoruz. İnşallah ekim ayı içinde ise ilçemizde doğalgaz yakmaya başlayacağız” dedi.

“Doğalgaz ilçemizde göçü durduracak”

Doğalgazın ilçede olmaması çok büyük eksiklik olduğunu ifade eden Başkan Altın, ”Doğalgazın ilçemize gelmesi sayesinde ilçemizde düzensiz göçün duracağını temenni ediyoruz. İlçemiz yavaş yavaş tarihi kimliğinin yanında modern bir kimliğe de kavuşuyor. Cumhurbaşkanımız ilçemize çok önem veriyor. Her yıl ilçemize ziyaretler yaparak bizleri onurlandırıyor. Cumhurbaşkanımızın varlığı bize güç veriyor. İlçe halkımız belediye hizmetlerin en güzeline layık. Bizde belediye olarak ilçe halkımıza her türlü belediye hizmetlerini sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bu kış Malazgirt halkı doğalgaz ile ısınacak”

Yüklenici firma yetkilisi Yunus Önalan ise ilçe merkezinde yaklaşık 40 kilometre doğalgaz hattı çekeceklerini en geç Ekim ayı içinde ilçeye doğalgaz vereceklerini belirttiler. Yılsonunda 40 kilometre doğalgaz hattı döşemeyi planladıklarını belerten önalan, "Yüklenici firma olarak ilk kazmayı yaklaşık 1.5 aydır vurduk. İlk etapta 40 kilometre alt yapı işi yapmayı düşünüyoruz. Yılsonunda mahalle aralarına gaz hattı çekeceğiz. Ekim ayının sonlarına doğru ilçede gaz dağıtım işlerimiz başlayacak" dedi.