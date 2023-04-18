MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından ilçeye gelen depremzedeler, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı içinde bulunan Milet Bahçesinde verilen yemekte, Kaymakam Göksu Bayram, ilçeye gelen depremzedeler, şehit yakınları ve gaziler ile yakından ilgilenerek, Ramazan-ı Şerifleri ve Kadir Gecelerini tebrik etti. Davetlerine icabet edip geldikleri için herkese ayrı ayrı teşekkür eden Kaymakam Bayram, “Hepimizin de bildiği gibi zor zamanlardan geçtik. Burada Hatay’dan, Malatya’dan, Kahramanmaraş’tan gelenler var. Allah hepimizin yardımcısı olsun, zor zamanlardan geçtik. İnşallah tekrardan böyle acılar yaşamayız. İnşallah birlik beraberlik için hep birlikte bu yaraları saracağız. İnşallah mutlu mesut günlere tekrardan kavuşacağız. Buna canı gönülden inanıyorum. Allah bizlere böyle felaketler, böyle üzücü günler yaşatmasın. Ramazan-ı Şeriflerimiz ve Kadir Gecemiz mübarek olsun” dedi.

İftar yemeğine Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve eşi Nebahat Bayram, İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcıları Nermin Çankaya ve Pınar Özçulcu, Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş da katıldı.