Muş’un Malazgirt ilçesinde Cumhuriyet’in ilanının 101. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Malazgirt’te protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi’nden başlayarak Malazgirt Meydanı’na kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; şiirler okundu, gösteriler sahnelendi. Daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törene Kaymakam Göksu Bayram, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Gökhan Aydın, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyası parti başkanları, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.