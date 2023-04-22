Muş’un Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı içinde bulunan Millet Bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Kaymakam Göksu Bayram; birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Kaymakam Bayram, "Hepimizi kaynaştıran, bütünleştiren, birlik ve beraberliğimizin en güzel ifadesi olan bayramlar; toplumsal huzurumuzun, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu vesileyle Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diler, tüm İslam aleminin ve özellikle değerli Malazgirtli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım" dedi.

Milli Parkta düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Muş İl Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Konakkuran Beldesi Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, muhtarlar ve siyasi parti ile kurum amirleri katıldı.

Daha sonra Kaymakam Göksu Bayram, beraberindeki Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünü, Jandarma Komutanlığını, Malazgirt Devlet Hastanesini de ziyaret ederek buradakilerin bayramı tebrik etti.