Muş’un Malazgirt ilçesinde Ramazan bayramı namazı Kümbet camisinde Türkiye’de yaşanan yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremden dolayı buruk bir şekilde eda edildi. Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden dolayı tüm Türkiye’de buruk bir şekilde kutlanan Ramazan bayramı, Malazgirt ilçesinde yoğun katılım ile eda edildi. Malazgirt’te Bayram namazına gelen vatandaşlar, ellerini semaya kaldırarak bir daha böylesi felaketlerin yaşanmaması için Allah’a dua ettiler.

“Buruk bir bayram yaşıyoruz”

Bayram namazı kıldıran Malazgirt Müftülüğü İmam Hatibi Mehmet Emin Ateş, Bayram hutbesini de okudu. İmam Hatip Mehmet Emin Ateş, Bayram hutbesinde Türkiye’nin yaşadığı büyük deprem felaketinden dolayı çok hüzünlü olduklarını ifade ederek, "Allah tüm Müslümanların yardımcısı olsun. Türkiye’miz çok büyük bir felaket yaşadı. Rabbim böylesi bir acıyı bir daha yatmasın. Depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşların mekânları cennet olsun. Tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Bayram namazı sonrası Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın Malazgirtli vatandaşların bayramını tebrik ettiler.