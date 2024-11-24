MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Malazgirt Kültür Merkezi’nde devam etti. Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından şiirler okundu, oratoryo gösterisi sahnelendi.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa, Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmen ve öğrenciler katıldı.