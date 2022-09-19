Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene katılan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, gazilerle sohbet ederek günlerini kutladı. Belediye Başkan Vekili Cezair Bozkurt, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde ’19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla tören düzenlendi.

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