Muş’un Malazgirt ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstüne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, KYK Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonunda devam etti. Malazgirt Süphan Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda, Çanakkale’de şehit düşen askerlerin anlatıldığı tiyatro oyunu beyaz perdeye yansıtılarak oynandı. Malazgirt Süphan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan dualarla devam eden program, Çanakkale’de şehit düşen askerlerin anlatıldığı tiyatro oyunu beyaz perdeye yansıtıldı. Programda, ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, İlçe Kaymakamı Göksu Bayram, Malazgirt Cumhuriyet Başsavcısı Nermin Çankaya, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özbey, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.