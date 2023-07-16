Muş’un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

15 Temmuz’un 7. yıl dönümünde Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda stant kurularak ‘Demokrasi Nöbeti’ tutuldu. Sinevizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ konuşmasının canlı olarak yayınlandığı etkinlikte Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak FETÖ terör örgütünü lanetledi.

İlçe Kaymakamı Göksu Bayram’ın günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından sinevizyon gösterileri ile 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi yaşanılanlar vatandaşlara izletildi.

Demokrasi nöbeti, gece yarısı saat 00.15’de salaların okunmasıyla son buldu.