Muş Alparslan Üniversitesi, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi işbirliği ile "1. Kavun Festivali" gerçekleştirildi.

Bisiklet ve koşu yarışmalarıyla başlayan festival, Belediye Meydanı’nda devam etti. Burada konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt kavununun tadıyla ve benzerlerinden önce yetiştiğini söyledi. Malazgirt kavununu tanıtma noktasında üretim yapan çiftçilere katkı sağlayacaklarını ifade eden Çakır, "Muş, Türkiye’nin en önemli 3. ovasına sahip. Malazgirt, Bulanık ve Liz ovaları tarıma müsait araziler. Bölgemiz kavunda çok ciddi anlamda artış var. 2022 yılında Muş’a yaklaşık 6 bin dekar alanda 19 ton kavun hasadı gerçekleştirildi. Bunun maddi tutarı 96 milyon lira. Bu yıl ise Malazgirt ve Muş’ta yaklaşık 20 bin 700 dekar alanda kavun üretimi gerçekleştirildi. Bu sene 30 bin ton kavun hasadı gerçekleştirildi. Bunun maddi karşılığı da yaklaşık 250 milyon liraya tekabül ediyor. İlimizde 300’den fazla aile de üretimle geçimini sağlıyor. Tarımsal alandaki gücümüzü ve potansiyelimizi biliyoruz. Hayata geçireceğimiz projelerle çiftçilerimizin daha nitelikli tarım yapması ekonomi noktasında her türlü politikayı da mesai arkadaşlarımızla gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimizi daha çok bilinçlendireceğiz ve devletimizin imkanlarıyla daha çok buluşturacağız. Bu anlamda verimimizi daha da çok artıracağız. Asıl amacımız Muş’un öne çıkan ürünlerini dünyaya tanıtmaktır" dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da, üniversite bünyesinde Malazgirt kavununu araştırmaya başladıklarını belirtti. Malazgirt kavununun çok güzel ve lezzetli olduğunu ifade eden Alican, "Cumhuriyet arşivlerinde 1950’lı yılların ortalarında itibaren Malazgirt ilçesinde özellikle Karadeniz Bölgesi’nden gelen bir ailenin özel bir kavun türünü ilçeye getirdiğini, o kavun türünün insanlar tarafından talep görmesiyle yaygınlaştırıldı. Malazgirt kavununu kıymetini hep birlikte bileceğiz. Ziraat mühendisi arkadaşlarımızla üreticilerden örnekler aldık. Bu örneklerin analizlerini yapacağım. Üzerinde çalışmalar yapacağız. Bilimsel bir çalışma haline getireceğiz. Malazgirt kavununun coğrafi işaretini almak için girişimlerde bulunacağız. Malazgirt kavununu marka haline getireceğiz. Malazgirt kavununun pazar alanını genişleteceğiz" diye konuştu.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ise güzel etkinlikler yapıldığını belirterek, “Bisiklet ve koşu yarışmaları düzenlendi. Festivalimizin birincisi ve önümüzdeki yıllarda yapılacak festivallerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaları ardından yapılan halk oyunları ve kavun yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edilirken, vatandaşlara ise kavun dağıtıldı.