MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesindeki Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul kütüphanesi için yardım kampanyası düzenledi.

Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kütüphanedeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla yardım kampanyası düzenlendi. Yardım kampanyasında, öğrenci ve ailelerinin evde hazırlamış oldukları yöresel yemekler ve tatlılar satışa sunuldu. Lise öğrencileri, kütüphanelerine kitap desteği için açılan yardım kampanyasında; Anna Kararina’dan Sherlock Holmes’e, Çalıkuşu’ndan Kürk Mantolu Madonna’ya kadar birçok karakteri canlandırarak yardım kampanyasına renk kattılar.

Yardım kampanyasında elde edilen gelirin okul kütüphanesi için kullanılacağı belirtildi.

Yardım kampanyasının açılışına Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Günüz Çetin, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.