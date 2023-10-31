MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı öncülüğünde "Malazgirt’in Bugünü ve Yarını Çalıştayı” düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park’taki Millet Bahçesi Kütüphanesinde düzenlenen çalıştayda konuşan Kaymakam Göksu Bayram, ilçeyi daha ileriye taşımaya yönelik çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Malazgirt ilçesinde arkeolojik kazıların ve akademik çalışmaların devam ettiğini belirten Bayram, "Kazı çalışmaları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Adnan Çevik hocamızın bilimsel danışmanlığında yürütülüyor. Önemli eserler bulundu. Ciddi miktarda ok uçları, sikkeler, Romen Diyojen’e ait olduğu değerlendirilen mühür ortaya çıktı. Biz, bunları ve nihayetinde Selçuklu Şehitliği’ni ortaya çıkararak gidip baş uçunda dua edeceğimiz alanı; Malazgirtlilere, Türkiye’ye ve İslam alemine kazandırmayı düşünüyoruz" dedi.

Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Prof. Dr. Adnan Çevik ise Malazgirt ile ilgili çalışmanın her mevsim devam ettiğini belirterek, "Burada gelecek yılın kazı çalışmalarını planlıyoruz. Bu sadece sahada kazıya dönük çalışmalar olmuyor. Malazgirt ilçesinde neler yapılabilir. Kurumlarla, muhtarlarla, kanaat önderleriyle bütün Malazgirtlilerle değerlendirmek için buradayız. Kısa ve uzun vadedeki planlarımızı hayata geçirmek için ikinci çalıştayı düzenledik. İnşallah hayırlı bir toplantı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.