Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek ’Hayırlı işler’ dileğinde bulundu.

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek ’Hayırlı işler’ dileğinde bulundu.

Kaymakam Göksu Bayram yeni atandığı Malazgirt ilçedeki esnaflarla hem tanışmak hem de hayırlı işler dileğinde bulunmak için Malazgirt Belediye Başkan Vekili Cezair Bozkurt ile birlikte Yıllandıran caddesinde bulunan esnafları ziyaret ‘Hayırlı İşler’ dileğinde bulundu. Malazgirt ilçe esnafını ziyaret eden Kaymakam Bayram, çarşı merkezindeki esnafları hem ziyaret hem de tanışmak amacıyla ziyaret ettiklerini belirterek, "Tarihi ilçemize yaklaşık 1 ay önce atandık. Geçenlerde bir kısmını ziyaret ettiğimiz esnaflarımızın ikinci kısmına Yılankıran Caddesinde devam ettik. İlçemizdeki esnaf ziyaretlerimiz her zaman devam edecektir. Esnafımız çok sıcak kanlı. Esnafımızın dilek ve taleplerini dinledik. İlçe esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar diliyorum” dedi.

Kaymakam Bayram, esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlar ile cay içip hasbihâl ederek dilek ve temennilerinin dinledi.