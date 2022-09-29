2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından Malazgirt Öğretmenevinde düzenlenen 2021-2022 yılı değerlendirme toplantısına, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Belediye Başkan Vekili Hasan Çakan, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Halk Eğitim Müdürü Fehim İpek ve daire amirleri ile okul idarecileri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Halk Eğitim Müdürü Fehim İpek, merkez olarak 2021-2022 genel mesleki alanda toplam 324 kurs açtıklarını belirtti. 2021-2022 öğretim yılı boyunca genel ve mesleki alanda toplam 347 kurs açıldığını ifade eden müdür İpek, “62 usta öğretici görev yaptığı bu kurslarda 4 bin 372 kursiyer eğitim almıştır. Ayrıca açılan 8 okuma-yazma kursu ve 8 okuma-yazma seviye tespit sınavı kursuna 33 kadrolu personel görev yapmıştır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında mesleki ve teknik alanda toplam 208 kurs açılmış, bu kurslarda 2 bin 649 kursiyer eğitim almıştır. Genelde 124 kurs açılmış, bu kurslarda bin 624 kursiyer eğitim almıştır. Yıl içinde mesleki, genel ve okuma yazma alanlarında 347 kurs açılarak 4 bin 672 kursiyere eğitim verilmesi sonucu bin 808 kursiyere belge verilmiştir” dedi.

“Okullarımızda bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmiştir”

Müdür İpek, ”Yıl içinde mezun öğrencilerin üniversitelere yerleştirmek maksadıyla YGS-LYS ‘ye hazırlık için tamamı parasız, Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde destekleme ve yetiştirme kurslarımıza başvuru olmadığından kurs açılmamıştır. Okullarımızda bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmiştir. İlçe Müftülüğümüz ile Kur’an Kursları ile kursiyerlere yönelik mesleki ve genel kurslar düzenlenmektedir. KYK bünyesinde MYO öğrencilerine yönelik mesleki kurslar açılmıştır. Yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarda bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve bizleri cesaretlendiren ilçe Kaymakamlığımıza ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

2021-2022 yılları içinde yaptıkları çalışmaları değerlendiren İpek, "Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara çok önem veriyoruz. Yeni kurs açmak için siz değerli kurumlarımızdan yer tahsisi için destek bekliyoruz. Önümüzdeki yıl içmezse gelecek olan doğalgaz kursu için eğitimcimiz hazır, doğalgaz gelir gelmez Doğalgaz tesisatı kurma eğitimi kursunu da hayata geçireceğiz. Siz değerli kurum amirlerimizden bizlere yer konusunda yardımcı olmanızı istiyoruz. Yer konusuna çok ihtiyacımız var çünkü çok kurs başvurusu var” diye konuştu.

“Uyuşturucu ile müdahalede kursu önerisi”

Malazgirt İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk’ün ilçede uyuşturucu ile mücadele kurs önerisinden memnuniyetini dile getiren Müdür İpek, ”Gerçekten ilçemiz için çok faydalı bir kurs olacak. Gençlerimizi sadece uyuşturucu değil teknoloji bağımlılığından da kurtarmalıyız. Çok şükür Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz personelleri tarafından ilçede uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ciddi çalışmalar var. Bizde bize bu konuda başvuru olduğunda seve seve böyle faydalı bir kursu hayata geçiririz. Ayrıca bir önemli konuda ilçemizdeki köylerimizde kapalı olan okullarımızın tekrar faaliyete geçirmek için Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları var. Bizde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli şekilde bu tür okullarımızla kurslar açarak hem öğrenci yetiştirip hem de bu okullarımızı tekrar eğitim öğretime kazandırmak istiyoruz” dedi.

“Kaymakamlığımıza ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz”

Malazgirt Halk Eğitim Merkezi bünyesinde acılan kurslarda 2021-2022 yılı içerisinde yaptığımız çalışmalarda bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve bizleri cesaretlendiren Kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Merkezimizde görev yapan öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimiz başta olmak üzere çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde sözlerini tanladı.