Muş’un Malazgirt ilçesinde 6-7 Ekim olaylarında yakılan internet şebekesinin ardından Türk Telekom tarafından ilçe merkezinde başlatılan fiber optik internet hattı mahalle içlerine de çekilmeye başlandı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde 6-7 Ekim olaylarında yakılan internet şebekesinin ardından Türk Telekom tarafından ilçe merkezinde başlatılan fiber optik internet hattı mahalle içlerine de çekilmeye başlandı.

Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran’ın pandemide mahallede yaşayan çocukların internet erişiminin sağlıklı olmadığını belirterek, 2021 yılı içerisinde bu talebini Türk Telekom yetkililerine bildirmişti. Muhtar Hasan Başaran’ın taleplerini yerinde bulan yetkililer, Danışmanetgazi Mahallesi’nden başlayarak ilçedeki mahallelere peyderpey fiber optik internet hattı çekmeye başladı.

Bir yandan altyapı çalışmaları süren ve yeni yolların açıldığı şehirde fiber optik altyapıyı da bu kazılarla birlikte tamamlamayı hedefleyen Malazgirt Belediyesi ve Türk Telekom, ilk etapta Danışmanetgazi Mahallesi’nde fiber altyapı kablolarının döşenmesi için çalışmalara başladı.

Yetkililere teşekkür eden Muhtar Hasan Başaran, “Tüm dünya ve ülkemiz çok ciddi bir pandemiden geçti. O zaman mahallemizde internete girmek, ders çalışmak isteyen öğrencilerimiz yeterli altyapı olmadığı için çok sıkıntılar yaşamıştı. Bende bu talepleri Muş Telekom Müdürlüğü yetkililerine bildirmiştim. Bizleri kırmayan ve fiber optik internete kavuşmamızı sağlayan başta Belediye Başkanımız Cengiz Altın ve Türk Telekom Muş Başmüdürü Ahmet Söylemez, Muş İl Müdürü Evren Zeren ve canla başla mahallemizde çalışan ekibin başındaki Malazgirt yetkilisi Yahya Aydemir’e çok teşekkür ediyorum” dedi.