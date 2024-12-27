Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Malazagirt’te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde hayatın olumsuz etkilendiği ilçede, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Cadde ve sokaklarda belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları başlattığı ilçede yetkililer, sürücülerin araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.

Öte yandan kar yağışına çok sevinen çocuklar ise karın keyfini yaşadı.