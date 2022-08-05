İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat, “Malatya, Pütürge ve Erkenek segmentlerinin kırılmasıyla birlikte 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir“ dedi.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat, “Malatya, Pütürge ve Erkenek segmentlerinin kırılmasıyla birlikte 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir“ dedi.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda deprem uzmanı olan Doç. Dr. Onur Onat’tan Malatyalılar için korkutan deprem uyarısı.

Doç. Dr. Onur Onat, Malatya’nın, Pütürge ve Erkenek segmentlerinin kırılmasıyla birlikte 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki deprem riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, kent merkezinde ciddi manada çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

“Pütürge ve Erkenek segmentleri 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir”

Malatya’nın Doğu Anadolu fay hattına çok yakın olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Onur Onat, ”Malatya Doğu Anadolu’nun en önemli geçiş güzergahlarından bir tanesi fakat şöyle bir talihsizliği var, Doğu Anadolu fay hattına da çok yakın. Doğu Anadolu fay hattının da Pütürge ile Erkenek segmentinin tam birleştiği noktada bulunmakta. Malatya’yı bekleyen iki riskli deprem senaryolardan biri Pütürge segmentinde kırılmamış olan kısmın kırımı bu durumda 6.6 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Özelliklede Sincik başlangıç noktasında bulunan Erkenek segmentin de kırılmasıyla da yapılan hesaplamalara göre maksimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem riski Malatya’yı beklemektedir. Doğu Anadolu fay hattı yerleşim yerlerine 20 , Malatya merkeze 40 kilometre mesafede yer almaktadır. Bir deprem senaryosunda maalesef 0.15 G ila 0.3 G arasında bir deprem ivmesi beklenmektedir. Bu ivmede 7 ila 10 şiddetinde bir deprem üretebilir” dedi.

“Kent merkezinin elde geçirilmesi gerekiyor”

Kent merkezinde ki yapısal durumun elden geçirilerek akademik çalışmaların yapılması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Onur Onat, ”Malatya, Doğu Anadolu fay hattının iki segmentinin birleştiği bir noktada bulunmaktadır tabi bu bir risktir. İnsan hayatını etkileye bilecek mesafe 20 kilometreye kadar düştü. 20 kilometre insanların yaşam merkezlerinin başladığı nokta. Malatya merkezi düşünecek olursak, 40 kilometre mesafede buda çok ciddi tahribat yapabilecek düzeyde. Özellikle Malatya merkezin elde geçirilmesi ve akademik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda biz bir yıl önce önemli bir adım attık. ‘FBG-2021-2566: Malatya’daki Tarihi Eserlerin Operasyonel Modal Analizi ve Sismik Performans Değerlendirmesi’ başlığıyla bir proje sunduk. Üniversitemizde projemize kıymet vererek ihtiyaç duyulan cihazları almamızı sağladı. Gerek, Büyükşehir Belediyesi gerek Battalgazi Belediyesi ‘nin bizlere çok değerli destekleri olmuştur. Bu anlamda Belediye Başkanlarımız ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.