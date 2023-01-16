AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya’ya yeni adliye binası yapılacağını müjdeleyerek, "Yeni adliye binamız 2023 yatırım programına alındı, Malatyamıza hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya’ya yeni adliye binası yapılacağını müjdeleyerek, "Yeni adliye binamız 2023 yatırım programına alındı, Malatyamıza hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, yeni adliye binasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Malatya’da adliye binasının yıllardır yetersiz olduğunu biliyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla beraber çaba sarf ettik ve Allah’a şükür netice aldık. 1 milyar 275 milyon liraya mal olacak, 85 bin metrekare büyüklüğünde, 130 milyon lira ödenek ayrılan Yeni adliye binamız 2023 yatırım programına alındı" dedi.

Yeni binanın yatırım programına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’a teşekkür eden Tüfenkci, Tüfenkci, “Devletimiz yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Elhamdülillah öyle bir dönemden geçiyoruz ki, iktidarımız ‘yeter ki proje olsun, ben yatırım yaparım’ diyor. Yeni adliye binası da Malatya için elzem bir konuydu. Yeni adliye binamız 1 milyar 275 milyon liraya mal olacak. 85 bin metrekare büyüklüğünde, 130 milyon lira ödenek ayrılan Yeni adliye binamız 2023 yatırım programına alındı. Malatya’mız toplamda 2023 yılı için 1 Milyar 300 Milyon TL yatırım alacak. İnşallah devamı da gelecek. Malatya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.