Malatya’da polyester kalıp tekniği kullanılarak yapımı büyük oranda tamamlanan Türkiye’nin en büyük Atatürk maskında sona gelindi.

Malatya’da polyester kalıp tekniği kullanılarak yapımı büyük oranda tamamlanan Türkiye’nin en büyük Atatürk maskında sona gelindi.

Arapgir ilçesinde yapımına üç ay önce başlanan Türkiye’nin en büyük Atatürk maskında sona gelindi. Kuluncak Belediyesinin talebi üzerine Heykeltıraş Furkan Ekici ile birlikte dört kişilik bir ekibin aylar süren çalışmaları sonrasında, Aralık ayı ortalarında tamamlanması planlanan mask için yedi ton çamur kullanıldı.

“Türkiye’nin en büyüğü”

Türkiye’de bugüne kadar bir benzeri yapılmayan dört buçuk metrelik mask için son rötuşların yapıldığını kaydeden Heykeltıraş Furkan Ekici, “Kuluncak Belediyesinin seyir terası projesi talebi üzerine polyester kalıp tekniği kullanılarak Atatürk’ün 4,5 metre yüksekliğinde maskını yapıyoruz. Dört kişilik bir ekiple üç ay süren bir çalışma ile sona yaklaştık. Tahmini olarak 15 veya 20 gün içerisinde maskı tamamlayarak talep edilen yerine montelemeyi hedefliyoruz” dedi.

“Yedi ton çamur kullandık”

Maskın, polyester kalıp tekniği kullanılarak yapılan ülkenin tek Atatürk çalışması olduğuna dikkat çeken Ekici, "Birden çok aşaması var. Demir iskele kurduktan sonra yedi ton çamur kullanarak, kalıp ve ayrı yerlerini belirleyerek yirmi parçadan polyesterden kalıbı aldık. Bugün dördüncü kat dökümünü yaptık. Demir ve betondan yapılmış biri İzmir, diğeri Antalya’da olan masklar var. Polyester kalıp tekniği kullanılarak dört buçuk metre yüksekliğinde yapılan ilk mask diye biliyorum” diye konuştu.