Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası'nın koordinasyonunda yürüttüğü ve Fransız Kalkınma Ajansı'na yaptığı hibe başvurusu kabul edilerek, çevre yatırımına 1 milyar 115 milyon 532 bin TL değerinde hibe kazandırıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya için önemli bir çevre yatırımı olan Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama ve Tesisine ikinci lot yapımı için çalışmalar başladı.

Proje aşamasında olan ikinci lot, tamamlandığında Malatya'ya 1 Milyar 115 Milyon 532 bin TLdeğerinde bir yatırım kazandırılacak.

Kapıkaya mevkiinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi alanı içerisinde halihazırda kullanılmakta olan birinci lot kullanım ömrünü tamamlamak üzere olduğundan alanda ikinci lot yapım çalışmalarına başlanıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında lot projesinin fizibilite raporu tamamlanarak, çalışma bir kompleks olarak tasarlandı. Projeye lot yapım işi dışında; ayrıştırma tesisi, katı atık aktarma istasyonları, biyometanizasyon tesisi yapımı, araç ve ekipman alımı da dahil edildi.

Ayrıca tesis sadece Malatya’ya değil bölgeye de hizmet edecek şekilde yapılacak.

Öte yandan projede katı atık düzenli depolama sahası haricinde su deposu ve sızıntı sularının toplandığı sızıntı suyu havuzu da yer alıyor.