Savunma Sanayii Başkanlığı’nın deprem bölgesi 11 ilde ekonomiyi geliştirme ve istihdamı arttırma hedefiyle başlattığı iskan ve istihdam projesi çerçevesinde Malatya’da da ASELSAN öncülüğünde 1 milyar TL’lik çok katmanlı baskılı devre üretim tesisi kurulacak.

Malatya’ya gelen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık ile birlikte Malatya’ya yapılacak yatırım hakkında bilgiler verdi. Demir, Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi sonrasında daha güçlü ayağa kalkmak için bölgede kalıcı konutların yanında istihdamın da önemli olduğunu söyledi. Savunma Sanayii olarak ilk andan itibaren deprem bölgesinde sahada olduklarını ve acil ihtiyaçları ulaştırdıklarını söyleyen Demir, büyük savunma sanayi şirketlerinin de ellerini taşın altına koyarak belirli teknolojik yatırımları yapmalarını ön gördüklerini söyledi. Bu çerçevede Malatya’da da elektronik sektörünün çok önemli bir bileşeni olan çok katmanlı baskılı devre üretim tesisini gündeme getirdiklerini söyleyen Demir, burada da en büyük yetkinliğin ASELSAN şirketinde olduğunu belirtti. Demir, “Bir, iki özel şirketimizin de daha alt kademelerdeki teknolojileri içeren ürünleri var ama yine ülkemizin bu ürünün tedariki konusunda hem yerli üretimimizdeki boşluğun doldurulması hem de bu teknolojinin ilerleyen aşamalarında da bu yetkinliği Malatya’mızda oluşturmak üzere bir proje planı yaptık. ASELSAN şirketimiz öncülüğünde devam etmesini istediğimiz bu projede, ASELSAN’dan arkadaşlarımız daha önce gelip belirli tespitler yaptılar. Şu anda yatırım ve proje planımız belirli bir olgunluktadır. Daha da genişleme imkanı olan bir alandayız” dedi.

İlk etapta projeye 1 milyar TL’lik bir yatırımla başlayacakların altını çizen Demir, “Yatırımın bir parasal miktarından daha çok bu yatırım getireceği katma değer, ülkemize oluşturacağı hem millilik hem yerlilik anlamında oluşturacağı katkı ve ihracat alanında oluşturacağımız katkı önemli. Ondan da önemlisi böylesi stratejik bir alanda ülkemizin bağımlılığını bitirecek yerlileşme hamlemize büyük katkıda bulunacak. İleri adımlarda bu teknolojiyi daha da ileri götürmek için atacağımız adımlarda da Malatya öncülük etmiş olacak” diye konuştu.

Yatırımın etrafında oluşturacağı ekosistem ile beraber sanayicilerin de katkısıyla daha geniş bir teknoloji zincirine doğru gideceğini ve yol haritasını oluşturacağını belirten Demir, “Böylesi stratejik bir alanda ülkemizin bağımlılığını bitirecek, bu teknolojiyi daha ileri götürmede Malatya öncülük edecek. Bu yatırım tek başına yatırım olmaktan ziyade etrafındaki ekosistemle beraber sanayicilerin katkısı ile daha da geniş bir teknoloji yatırımına gidecek” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da hayata geçirecekleri tesiste istihdam edilecek personelin bölgeden ve depremzede olmasının ilk öncelikleri olacağını belirten Demir, yapacakları konutlar ile de personelin barınma ihtiyacını karşılayacaklarını ifade etti. İstihdam edilecek personel noktasında üniversitelere meslek yüksekokul veya belirli bölümler açılması ile ilgili destekler de sunacaklarını ifade eden Demir, “Üniversitedeki gençlerimize yönelik uyguladığımız bir programımız var. Üniversiteli öğrencilerimizi alt sınıflardan başlayarak, bu programa belirli seçim kriterlerini karşılamaları kaydıyla alıyoruz. Öğrencilerimiz bu program çerçevesinde 8 modül ve 350 saatten oluşan bir eğitimden geçiyorlar. Şirketlerde kendilerini tecrübeli arkadaşlarımızla eşleştiriyoruz. Eğitim programına katılıp, iş başında faaliyetleri yakından gözlemliyorlar. Depremzede olma önceliğini getirdik. Bu süreç çerçevesinde 300’ü aşkın öğrencimizi bu programa dahil edeceğiz. Gerekirse sektörün, bölgenin ihtiyacı olan insan ve beyin gücünü sağlamaya da öncü olacak” şeklinde konuştu.