Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, “Doğal Olan Normal Doğum” projesi kapsamında MalatyaPark AVM’de bilgilendirme standı kurdu. Etkinlikte anne adaylarına gebelik, doğum ve lohusalık süreçleri hakkında uzman ekipler tarafından önemli bilgiler verildi.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yeşilyurt Sağlıklı Hayat Merkezi ve Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi iş birliğiyle “Doğal Olan Normal Doğum” projesi kapsamında MalatyaPark AVM’de bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Etkinlikte anne adaylarına, gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerine dair önemli konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Uzman ekipler, normal doğumun önemi, gebelikte beslenme, fiziksel aktivite, psikolojik destek, emzirme ve yenidoğan bakımı gibi başlıklarda ziyaretçileri bilgilendirdi.

Kurulan stantta, özellikle normal doğumun önemi ve sağlıklı gebelik süreci konularında farkındalık oluşturma hedeflendi. Riskli gebelikler, doğum çantası hazırlığı ve yenidoğan sağlık taramaları gibi konulara dikkat çekildi.

Etkinlik boyunca uzmanlar, katılımcıların sorularını yanıtlayarak bireysel destek sundu. Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek anne adaylarına sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeleri için destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.