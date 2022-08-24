Malatya’da mahalle arkadaşı beş kadınla bir araya gelerek ev yapımı dut pestili üreten Fatma Şahin, hem para kazanıyor hem de ev hanımları ile öğrencilere iş imkanı sunuyor.

Malatya’da mahalle arkadaşı beş kadınla bir araya gelerek ev yapımı dut pestili üreten Fatma Şahin, hem para kazanıyor hem de ev hanımları ile öğrencilere iş imkanı sunuyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde yaşayan, bir yıl önce eşini kaybeden Fatma Şahin (58), mahalle arkadaşı kadınlarla bir araya gelerek dut pestili üretimine başladı. Çocukları kent dışında bulan Şahin, tüm zorluklara rağmen hem para kazanıyor hem de ev hanımları ve öğrencilere iş imkanı sağlıyor.

Temmuz ayında başladıkları üretimi Kasım ayı sonuna kadar sürdürdüklerini kaydeden Şahin, mahallede ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarıyla bir araya gelerek ev ekonomisine katkı için çalıştıklarına söyledi. Ürettikleri pestillerin kilogramını 70 ila 90 TL arasında satışa sunduklarını belirten Şahin, üretimi çok fazla emek isteyen pestilleri daha çok kent içinde faaliyet gösteren esnafa sattıklarını belirtti.

Üniversite öğrencisi olan Rabia Balta ise okul harçlığını çıkarmak için yaz tatillerinde dut pestili işinde çalıştığını kaydederek, grup halinde üretim yapmanın eğlenceli olmasına karşın bir o kadar da yorucu olduğunu ifade etti. Üretilen pestillerin tamamen doğal yollarla elde edildiğini belirten Balta, ürünlerde herhangi bir korucu madde kullanılmadığını, organik olduğunu da söyledi.