Malatya’da 6 Şubat’taki depremlerde iş yeri hasar alan kentin tek kadın kebap ustası Zeynep Tanık, yerleştirildiği konteyner çarşıda eşi ile birlikte faaliyetine devam ederek ekmek mücadelesini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da evlerin yanı sıra binlerce iş yeri de ya yıkıldı ya da hasar gördü. Yaklaşık 30 bin esnafın faaliyet gösterdiği kentte tarihi ve turistik çarşılarla birlikte 15 bin esnaf ağır yara aldı.

Depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Doğanşehir ilçesinde yaşayan ve kentin tek kebap ustası olan Zeynep Tanık’ın eşi ile birlikte işlettiği lokanta da depremlerde nasibini alırken, konteyner çarşıya yerleştirilen çift burada ekmek mücadelesini sürdürüyor.

“İşçi çalıştırmıyor eşimle birlikte çalışıyoruz”

Sivas ve Doğanşehir Belediyelerinin destekleri ile oluşturan konteyner çarşıda ayakta durmaya çalıştıklarını kaydeden Zeynep Tanık, "12 yıldır Doğanşehir’de ikamet ediyoruz lokantamız ve kirada oturduğumuz evimiz ağır hasarlı iki çocuğumuz var ayakta durmaya çalışıyoruz. Kadınlara göre lokanta kolay bir iş değil eşime destek olmaya çalışıyorum işçi çalıştırmıyoruz eşimle birlikte kedimiz çalışıyoruz” dedi

“Evimiz de iş yerimiz de ağır hasarlı”

Depremlerde ev ve iş yerlerinin ağır hasar aldığını ifade eden Emir Hüseyin Tanık ise “6 Şubat depremlerinde iş yerlerimiz ve evimiz ağır hasar gördü. Daha sonra Sivas Belediyesi tarafından konteyner çarşıda yer tahsis edildi teşekkür ediyoruz. İki çocuğumuz var eşimle birlikte sırt sırta vererek çalışıyoruz” diye konuştu