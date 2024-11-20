Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hasan Basri mevkisinde faaliyet gösteren Seramik Atölyesi’ni ziyaret etti. Atölyenin hem kültürel tanıtıma hem de rehabilitasyona katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Taşkın, "Malatya’nın tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Battalgazi Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde Korucuk Hasan Basri mevkisinde hizmet veren Seramik Atölyesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Atölyenin, Malatya’da bir ilk olma özelliği taşıyan sanat merkezi olduğunu belirten Başkan Taşkın, üretim sürecine katılarak kendi eserini de ortaya koydu.

Başkan Taşkın, atölyenin yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir tanıtım ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmet verdiğini ifade etti. Malatya’nın kültürel zenginliklerini yansıtan eserlerin burada üretildiğini belirterek, "Burada, alanında uzman hocalarımızla çalışan ekip arkadaşlarımız tabak, vazo ve fincan gibi eserler üretiyor. Bu ürünleri hem belediyemizin ihtiyaçları için kullanıyor hem de halkımıza sunuyoruz. Dünya Miras Listesi’nde yer alan Arslantepe başta olmak üzere, Ulu Camii, Kervansaray ve kayısı gibi Malatya’nın sembollerini tanıtacak çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Stres atmak ve sanatla buluşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi atölyemize davet ediyorum" diye konuştu.

Atölyede üretilen eserlerin sanatsal değerine dikkat çeken Başkan Taşkın, bu merkezin daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Battalgazi Belediyesi Sanat Atölyesi, sanata ilgi duyan Malatyalıları bekliyor.